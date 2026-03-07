พาณิชย์ลุยแก้วิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทย เร่งสกัดนอมินี-สินค้าปลอม หาตลาดใหม่

นายพูนพงษ์ นัยนาภารณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์โครงสร้างมะพร้าวน้ำหอมไทยแบบครบวงจร พบว่า ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2564-2568) มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 235,903 ไร่ เป็น 305,706 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตปี 2568 ล้นสู่ตลาดถึง 877,681 ตัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 49.80% ในส่วนมูลค่าการส่งออกจากปี 2566 ที่สูงถึง 9,888.92 ล้านบาท กลับลดลงต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2568 เหลือเพียง 6,456.52 ล้านบาท
เมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์ เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงมาก ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ไม่มีทุนที่จะต่อยอดบำรุงต้นมะพร้าว ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพต่ำ
ทั้งนี้ ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมไทยมี 2 ขนาด คือ ขนาดมาตรฐานส่งออก หน้าสวนลูกละ 4-5 บาท มีสัดส่วนเพียง 30% ของผลผลิตทั้งหมด และขนาดที่มีผลลีบเล็กไม่สามารถส่งออกได้ หน้าสวนลูกละ 2 บาท มีสัดส่วนสูงถึง 70%
สำหรับกระบวนการเมื่อเกษตรกรปลูกมะพร้าวได้ผลผลิต จะขายปลีกเองหรือผ่านพ่อค้าคนกลาง ขายส่งโรงงาน จากนั้นโรงงานคัด-ตัดแต่งผลสด หากมะพร้าวได้ไซต์มาตรฐานจะดำเนินการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ หรือ ขายในประเทศ ทางช่องทางตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า อีกส่วนจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยส่งผลตกเกรดมาตรฐานไปเจาะเพื่อทำเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว และใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร/ขนมหวาน
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยเผชิญปัญหา 4 วิกฤต ประกอบด้วย (1) ช่วงผลผลิตขาดตลาด ราคาพุ่งสูง แข่งขันในตลาดไม่ได้ (2) ช่วงผลผลิตล้นตลาด ราคาต่ำ โรงงานเกิดภาวะ Over Stock (3) การแข่งขันต้นทุนต่ำจากทุนต่างชาติ และ (4) สินค้าปลอมปนทำลายคุณภาพและราคามะพร้าวน้ำหอมไทย
ทั้งนี้ นายพูนพงษ์ กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาระยะสั้น-กลาง ที่จะช่วยกระตุ้นราคามะพร้าวน้ำหอมอยู่เหนือจุดคุ้มทุน โดย
1. ภาคการเกษตร ต้องมีระบบบริหารจัดการควบคุมการขยายพื้นที่ปลูก-ป้องกันภาวะมะพร้าวน้ำหอมล้นตลาด โดยภาครัฐช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรให้มีเงินทุนในการบำรุงสวนมะพร้าว
2. ภาคการผลิต ภาครัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันทุกกลุ่มนักลงทุน โดยไม่มีข้อยกเว้น ต้องดำเนินการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงาน การกำหนดราคารับซื้อ และตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น (นอมินี) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่มผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดระเบียบมาตรฐานสินค้า โดยแยกพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) ที่ชัดเจนระหว่างน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% กับมะพร้าวผสม และการปราบปรามสินค้าปลอม ปกป้องสินค้าแท้ 100% และต้องมีการสนับสนุนผู้ส่งออกไทยอย่างเป็นธรรม
3. ภาคการตลาด ต้องพยายามรักษาตลาดเดิมให้ได้มากที่สุด และเพิ่มเติมหาตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตลาดเก่าที่เริ่มซบเซา ภาครัฐต้องฟื้นฟูเพื่อให้ได้คำสั่งซื้อกลับคืนมาหรือเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการผูกขาดได้ในระยะยาว รวมถึง การรณรงค์กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
นายพูนพงษ์ กล่าวด้วยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการตรวจสอบโครงสร้างราคาจากต้นทางไปจนถึงราคาขายปลีกที่ปลายทาง หากพบการเอาเปรียบต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ส่วนมะพร้าวน้ำหอมไซต์ขนาดไม่ได้มาตรฐาน กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการหาตลาดภายในประเทศ เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ทั้งเปิดจุดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมะพร้าวน้ำหอมตกเกรดไปใช้ในกิจกรรมหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งทุกภาคส่วนคงต้องช่วยกันแก้ไขทั้งระบบ และจะติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจว่ามีภาครัฐคอยให้การสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและเป็นธรรม