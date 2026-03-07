ข่าวปลอม! เขมรยุอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอู่ตะเภา เพราะไทยอยู่ฝ่ายสหรัฐฯ

จากข้อมูล ที่ระบุว่า "กัมพูชายุยงอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอู่ตะเภา เพราะไทยอยู่ฝ่ายสหรัฐฯ" กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า จากประเด็นนี้ ยังไม่พบหลักฐานที่รองรับว่าเป็นข้อมูลจริง และมีลักษณะเป็นการปั่นกระแสในสื่อโซเชียลของคนบางกลุ่ม เพื่อสร้างความแตกแยกท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยใช้ประเด็นสงครามตะวันออกกลางเข้ามามีบทบาทเพื่อสร้างความตื่นตระหนก ทั้งยังไม่มีหลักฐานจากหน่วยข่าวหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือใดๆ ยืนยันว่า เนื้อหานี้มาจากคำประกาศหรือท่าทีทางการของรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใด