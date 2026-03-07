DSI คงหมายเดิม เรียก "ชนนพัฒฐ์" รับทราบข้อหาฟอกเงินเว็บพนัน 12 มี.ค.นี้

ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณี ดีเอสไอ เปิดปฏิบัติการตรวจค้น จับกุมผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส. พรรคกล้าธรรม รวบผู้ต้องหาเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ น.ส.นารีรัตน์ และนำตัวยื่นขอฝากขังต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว และศาลอนุญาตให้ฝากขังครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 12 วัน และไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งนี้ ยังเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอีก 24 ราย ที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี ส่วนใหญ่หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะที่หมายเรียกนายชนนพัฒฐ์ กำหนดนัดหมายให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 12 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ ฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน จากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบว่าผู้ต้องหาได้ส่งเอกสารขอแจ้งเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด จึงยังคงเป็นกำหนดการเดิม
ส่วนประเด็นที่จะต้องสอบปากคำจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เพราะคดีพิเศษนี้ พนักงานสอบสวน และ ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฟอกเงินจากเว็บพนัน จึงต้องไล่ดูข้อมูลทางแพ่งและอาญา โดยพนักงานสอบสวนจะสอบถามทุกประเด็น ไม่โฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้สำนวนมีความรอบคอบ รัดกุมครบถ้วน
ทั้งนี้ ในเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่ออยู่ระหว่างต้องโทษคดีอาญา การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง เมื่อพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาไปยัง นายชนนพัฒฐ์ ให้เข้าพบวันที่ 12 มีนาคม ปัจจุบันยังไม่อยู่ในระหว่างการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงยังมีอำนาจในการดำเนินการ หากนายชนนพัฒฐ์ ไม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่ 1 โดยมีการแจ้งเลื่อนด้วยเหตุผลใดก็ตาม พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 มีนาคม ต่อไป ซึ่งหากมาพบแล้วก็จะได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน แต่หากยังคงไม่เดินทางเข้าพบและไม่ประสานแจ้งเหตุผลการไม่ปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับ
อย่างไรก็ตาม หากวันดังกล่าวตรงกับการเปิดสมัยประชุมสภาฯ นายชนนพัฒฐ์ ก็จะได้รับเอกสิทธิ์ที่ต้องห้ามในการที่จะจับกุมหรือควบคุมตัว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎร