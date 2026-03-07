"อุทยานแห่งชาติดอยภูคา" คว้าเหรียญเงิน รางวัล Green Destinations Award

Green Destinations Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติจาก Green Destinations Foundation ที่มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 84 ตัวชี้วัด ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองคุณค่าทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยในปี พ.ศ. 2569 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน ได้รับรางวัล Green Destinations Award ระดับ Silver Award นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีพิธีมอบรางวัลในงาน ITB Berlin 2026 ณ เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ซึ่งเป็นเวทีด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล