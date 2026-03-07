พปชร.เคาะ! "ตรีนุช" นั่ง หน.พรรคคนใหม่ ลั่น! พร้อมนำพรรคเดินหน้าต่อ

วันนี้ (7 มี.ค.) พรรคพลังประชารัฐ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดรักษาการ สส. และสมาชิกพรรค โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีติให้นางสาวตรีนุช เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ และมีมติให้นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นเลขาธิการ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ เป็น เหรัญญิก และนายชาตรี ผดุงพงษ์ เป็น นายทะเบียนพรรค
ส่วนรองหัวหน้าพรรค พปชร. มี 5 คน ประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พลเอก กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
กรรมการบริหารพรรค 7 คน ประกอบด้วย นายบดี เทียนทอง นางสาวปภาสิริ ศรีตะบุตร นายกรทัพ ตระกูลพรพงศ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี นายประจักร ประสงค์สุข นายอนันต์ แพทยานนท์ และ นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น
ภายหลังการประชุม นางสาวตรีนุช ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อเลือก กก.บห. หลังจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาพรรค พปชร. ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นไปตามหลักการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะต้องมีการแต่งตั้ง กก.บห ภายใน 60 วัน เพื่อให้โครงสร้างของพรรคถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้พรรคสามารถขับเคลื่อนงานต่างๆได้ ซึ่งองค์ประกอบของ กก.บห. ชุดนี้มีทั้งคนใหม่ คนเก่า และสมาชิกพรรคที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนความตั้งใจของพรรคและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคจะสามารถนำพาพรรคไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า วันนี้พยายามทำให้ดีที่สุด ซึ่งเราได้มีโอกาสได้รับคำเชิญไปร่วมรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้หากมีความชัดเจนมากกว่านี้เราจะมีการกำหนดทิศทางการทำงานของพรรคอีกครั้ง
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร ได้ฝากฝังงานอะไรไว้บ้างหรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่าน ซึ่งท่านให้โอกาสให้พวกเราทำงาน เพื่อให้พรรคเดินหน้าต่อไปได้ หากมีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนหรือเรื่องใหญ่ๆ พวกเราก็อาจจะต้องเข้าไปขอคำปรึกษาจาก พล.อ.ประวิตร
ส่วนหลังจากนี้จะสามารถดำเนินกิจการของพรรคต่อไปได้หรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า แน่นอน วันนี้เรามี สส. 5 คน มีสมาชิกพรรค มีสาขาพรรค เพื่อที่จะดูแลและขับเคลื่อนพรรคต่อไปได้
เมื่อถามว่า มีการพูดคุยกับแกนนำรัฐบาลเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วหรือยัง นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ตอนนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอน เพราะยังต้องรอกลไกของการเปิดสภา และเลือกนายกรัฐมนตรีให้จบก่อน แล้วหลังจากนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น