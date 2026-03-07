ก.แรงงาน พร้อมประสานพาคนไทยในตะวันออกกลางกลับประเทศ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในตะวันออกกลาง โดยกระทรวงแรงงานและนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย ซึ่งได้ร่วมประชุมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ประสานกับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ เราก็พร้อมที่จะดำเนินการ และมีบางส่วนทยอยกลับมาแล้ว
สำหรับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอล ที่ประสงค์จะเดินทางกลับมีไม่ถึง 100 คน ส่วนอิหร่าน นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและอยากให้แรงงานไทยเดินทางกลับมาทั้งหมด เพราะเป็นประเทศในกลุ่มเป้าหมายโจมตี ทั้งนี้ ภาพรวมของแรงงานไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ประสงค์กลับมีไม่มากนัก ไม่ถึง 200 คน
ขณะที่แรงงานไทยในเลบานอน คูเวต รวมถึงประเทศที่ถูกขยายวงสู้รบ กระทรวงแรงงานดำเนินการ 2 ส่วน คือ ทูตแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศ จะทำหน้าที่ประสานกับคนไทยว่ามีใครประสงค์จะเดินทางกลับ พร้อมดูแลเรื่องสถานที่ปลอดภัย โดยแรงงานไทยที่เดินทางไปส่วนใหญ่จะทำงานในภาคการเกษตรและก่อสร้าง ซึ่งตามข้อมูลสถานการณ์ ส่วนที่ถูกพุ่งเป้าจะเป็นด้านการทหาร ทำให้ตัวเลขของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับยังไม่มาก ส่วนใหญ่แรงงานไทยจะอยู่ที่อิสราเอล พร้อมย้ำว่าหากแสดงความจำนงมาก็พร้อมที่จะประสานให้คนไทยได้เดินทางกลับ อย่างวันนี้ (7 มี.ค.) และวันที่ 10 มีนาคม ก็มีคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ
ส่วนการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ เบื้องต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะช่วยเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานในระหว่างรอเดินทางกลับไปทำงานในตะวันออกกลาง หรือบางท่านมีความประสงค์ที่ต้องการจะทำงานในไทย จะให้กรมการจัดหางานจับคู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่แรงงานมีความต้องการ แต่ขณะนี้ยังไม่มีแรงงานคนใดแจ้งความประสงค์นี้มา ในส่วนของประเทศไทยได้มอบหมายให้ 5 เสือแรงงาน ประสานครอบครัวคนไทยที่อยู่ในตะวันออกกลาง เพื่อให้เกิดความสบายใจและคลายความกังวลว่ารัฐบาลมีการประสานงานอยู่ตลอด