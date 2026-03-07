ตร.ลุยปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ฮึ่ม! ผู้ประกอบการฝ่าฝืน กม.ถูกดำเนินคดีเด็ดขาด

พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เผยแพร่รายงานทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ศูนย์การค้าของไทยที่ปรากฏในรายงานฉบับดังกล่าว
โดยรายงานของ USTR ระบุถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารศูนย์การค้าฯ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าตรวจสอบและตรวจค้นครั้งใหญ่ จนสามารถตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าได้เป็นจำนวนมาก
พล.ต.ต.จตุรภัทร์ กล่าวว่า แม้จะมีมาตรการเชิงรุก ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าที่กระทำผิดกฎหมาย แต่อาจยังมีความพยายามในการกลับมาจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ กระเป๋าแบรนด์เนม เสื้อผ้า นาฬิกา และรองเท้า ในรูปแบบของแผงลอยชั่วคราว ซึ่งหน่วยบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ดำเนินการสืบสวน จับกุมผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านการค้า การลงทุน การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด ผู้ที่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด