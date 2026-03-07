คุมตัว 2 ผู้บงการอุ้มฆ่าเผา ผจก.หนุ่ม ฝากขัง พร้อมค้านประกัน

พนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ได้ควบคุมตัวนายสรวีย์ เเละ นางสาวเบญญาภา ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กรณีร่วมขบวนการจ้างวานอุ้มฆ่าเผาอำพรางคดี นายรุทธ์ มณีประเสริฐ อายุ 46 ปี ผู้จัดการหนุ่มขายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากปมปัญหาเรื่องชู้สาว โดยอุ้มตัวจากย่านรัชดาภิเษก ไปเผาอำพรางศพที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวันนี้ตำรวจคุมตัวไปส่งศาลอาญารัชดาภิเษกฝากขังเป็นครั้งแรก
พ.ต.อ.นพพร เฉลิมเกียรติ ผู้กำกับ สน.สุทธสาร เปิดเผยว่า คดีนี้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวของทั้งสองที่เป็นตัวการสำคัญ เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน อีกทั้งเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต
ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองยังให้การภาคเสธว่า เป็นเเค่ผู้สั่งการให้ไปติดตามตัว เเละ ยึดค้นข้อมูลในมือถือ แต่ไม่ได้สั่งการให้ไปลงมือฆ่านายรุทธ์
ขณะที่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา เมื่อวานนี้ พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานให้ฝ่ายสืบสวนเร่งขยายผลเพิ่มเติม
สำหรับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีกหนึ่งคน คือ นาย ภูเมธ หรือ อาร์ต อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี