กต.พร้อมรับคนไทยลอตแรก 69 คน อพยพออกจากอิหร่าน ผ่านพรมแดนตุรกี

นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะผู้แทนกรมการกงสุล ได้เดินทางถึงเมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี เพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นำโดย น.ส. พัณณ์ชิตา รมยานนท์ อุปทูต ปฏิบัติภารกิจการอพยพคนไทยจากอิหร่าน กลับประเทศไทย โดยได้ร่วมประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอพยพคนไทยจากอิหร่านที่จัดเป็นสถานที่พักพิงคนไทยและที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะรานตั้งอยู่ที่โรงแรม Elite World เมืองวาน
โดยได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ด่าน Kapikoy ของสาธารณรัฐตุรกี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคนไทยที่จะอพยพออกจากอิหร่านผ่านพรมแดนตุรกีรอบแรก ในวันที่ 7 มีนาคม 2569 ประมาณ 69 คน ก่อนจะเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อพักรอระหว่างรอเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 และวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ต่อไป
ทั้งนี้ กรมการกงสุลขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ติดตามข่าวสารและประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยในประเทศไทยโปรดติดตามคำแนะนำต่างๆ ได้ที่เพจ Facebook ของกรมการกงสุล อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center กรมการกงสุล 0-2572-8442 สายด่วนกองคุ้มครองฯ (Hotlines) 096-216-1837, 096-183-6736, 064-564-7573