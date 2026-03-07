xs
ทองเปิดพุ่ง! [+1,100] รูปพรรณขายออก 78,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 7 มีนาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 1,100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,750 บาท ขายออกบาทละ 77,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 76,194.16 บาท ขายออกบาทละ 78,750 บาท