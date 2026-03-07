สถานทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ย้ายที่ทำการไปอยู่ตุรกี ชั่วคราว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ออกประกาศ เรื่อง การย้ายที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และการเปิดศูนย์พักพิงสำหรับชาวไทยในอิหร่าน ที่เมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี โดยระบุว่า
ตามที่สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นอย่างยิ่ง นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ตั้งเลขที่ 5 Esteghlal Alley, Ibn Sina Street, Tehran เป็นการชั่วคราวและย้ายการปฏิบัติภารกิจไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ เมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 และเปิดศูนย์พักพิงสำหรับชาวไทยที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สำหรับที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯและศูนย์พักพิงสำหรับชาวไทยในอิหร่าน ที่เมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี ตั้งอยู่ที่ โรงแรม Elite World Van ที่อยู่ Bahcivan, Kazim Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Vanติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ +90 533 641 5698 (หมายเลขโทรศัพท์/Whatsapp) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiembassy.thr@mfa.go.th
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความพร้อมในการติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมทั้งที่ยังคงพำนักอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และจะติดตามประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและจะพิจารณากลับไปปฏิบัติภารกิจที่ ณ กรุงเตหะราน เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัย