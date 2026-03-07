คนไทยในอิหร่านขอกลับไทยเพิ่มเป็น 125 คน เดินทางรอบแรก 7 มี.ค.ไปตุรกีก่อนบินกลับไทย

เมื่อเวลา 18.25 น. วันที่ 6 มีนาคม 2569 นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงผลประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)
นายปาณิดล กล่าวว่า สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงอ่อนไหว ฝ่ายอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และอิหร่านยังโจมตีซึ่งกันและกัน โดยมีรายงานการโจมตีระลอกใหม่เข้ามาเรื่อยๆ การปะทะยังขยายวงไปยังประเทศข้างเคียง ซึ่งมีรายงานด้วยว่าประเทศอาเซอร์ไบจานถูกโจมตีทางอากาศ ทำให้พลเรือนบางส่วนได้รับบาดเจ็บ และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศดังกล่าวได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมารัฐบาลอาเซอร์ไบจานพร้อมตอบโต้ จึงทำให้สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น
สำหรับการเปิด-ปิดน่านฟ้า ขณะนี้ประเทศที่ปิดน่านฟ้าอยู่ ได้แก่ สหรัฐเอมิเรตส์ (ยูเออี) อิสราเอล ซีเรีย อิรัก อิหร่าน บาห์เรน คูเวต และกาตาร์ ขณะที่ซาอุดีอาระเบีย โอมาน และจอร์แดน ยังเปิดน่านฟ้าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบียและโอมาน ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางในการอพยพคนนอกภูมิภาคทางอากาศ
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่า มีคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่กระทรวงการต่างประเทศยังขอเรียกร้องให้คนไทยเร่งออกนอกพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด และขอให้ลงทะเบียนแจ้งที่อยู่และช่องทางติดต่อของท่านกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในพื้นที่
ด้านการช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลางนั้น ที่อิหร่าน ขณะนี้มีผู้แจ้งขอเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเป็น 125 คน จากเดิม 117 คน โดยยังคงแบ่งการเดินทางออก ทางบกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกจะเดินทางในวันที่ 7 มี.ค.นี้ จำนวน 69 คน รอบที่ 2 จะเดินทางในวันที่ 10 มี.ค. จำนวน 56 คน โดยคนไทยกลุ่มแรกที่จะเดินทางออกจากอิหร่านไปยังเมืองวาน ประเทศตุรกี จากนั้น จะมีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี รอรับพร้อมกับจัดหาที่พักและอาหาร ระหว่างที่คนไทยกลุ่มดังกล่าวรอขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับไทยในช่วง 2-3 วันข้างหน้า
ขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่เมืองวาน ประเทศตุรกี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่จะอพยพจากอิหร่านและเดินทางกลับประเทศไทย และเป็นที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่านด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยที่เหลืออยู่
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ออกประกาศแนะนำคนไทยที่ประสบปัญหาเที่ยวบินถูกยกเลิกเนื่องจากสนามบินอิสตันบูลต้องรองรับสายการบินอื่นๆ จำนวนมาก ที่เลี่ยงการบินหรือแวะผ่านประเทศปิดน่านฟ้า โดยขอให้ติดต่อสายการบินเพื่อขอรับการเยียวยาระหว่างรอเที่ยวบินใหม่ หรือหากมีแนวโน้มที่จะได้รับเที่ยวบินใหม่ล่าช้าจนอาจพ้นกำหนดวีซ่า ขอให้พิจารณายกเลิกเที่ยวบิน และซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินใหม่ที่เลี่ยงเส้นทางการผ่านประเทศที่ปิดน่านฟ้า ซึ่งคนไทยสามารถพำนักที่ตุรกีโดยไม่ต้องใช้วีซ่า 30 วัน
กรณีของซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่น่านฟ้ายังเปิด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ประสานงานใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประเทศใกล้เคียงที่น่านฟ้าปิดอยู่ในการนำคนไทยเดินทางข้ามแดน เพื่อเดินทางกลับไทยหรือมีทางอื่นโดยใช้เครื่องบิน ส่วนยูเออี เรามีสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองดูไบ ได้ประสานช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด สถานกงสุลใหญ่เมืองดูไบได้ประสานจัดเที่ยวบินที่พาคนไทยตกค้างออกนอกประเทศ 125 คน และสนับสนุนคนไทยในการเดินทางออกต่อไป แม้น่านฟ้าส่วน UAE ยังปิดอยู่แต่สายการบิน Etihad Emirates และ Air Arabia ได้เปิดเส้นทางบินบางส่วนเพื่อพาชาติต่างๆ กลับประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขณะที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของยูเออีได้ประกาศยกเว้นค่าปรับ กรณีพำนักเกินกำหนดการตรวจลงตรา หรือ Overstay สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดน่านฟ้าตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
ส่วนประเทศอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำกับคนไทยที่ประสงค์กับประเทศประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งกระบวนการทางเอกสาร