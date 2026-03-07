กทม.เช้านี้ PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศ 'ปานกลาง' มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางพลัด 34 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางคอแหลม 33.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตประเวศ 33 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางรัก 31.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางขุนเทียน 31.3 มคก./ลบ.ม.
6. เขตปทุมวัน 30.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสัมพันธวงศ์ 29.8 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางนา 29.5 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางซื่อ 29.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตลาดกระบัง 29.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตทวีวัฒนา 29.2 มคก./ลบ.ม.
12. เขตพระนคร 29 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 21.1 - 29.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 19.8 - 33 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 20.2 - 29.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 19.1 - 33.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 23.4 - 34 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 23.4 - 31.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง