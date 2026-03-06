พาณิชย์ชุมพรดูแลเข้มการขายน้ำมัน พบฉวยขึ้นราคา มีโทษปรับ-จำคุกทันที

นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดชุมพร และสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ และกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค หลังเกิดกระแสข่าวลือน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อาจเกิดภาวะขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทั้ง ปริมาณน้ำมันคงเหลือ ระบบการจำหน่าย และมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้มั่นใจว่าการจำหน่ายเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมกำชับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญ ได้แก่ ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน้ำมันโดยพลการ ห้ามกักตุนสินค้าเพื่อสร้างภาวะขาดแคลนเทียม และ ห้ามจำกัดการขายโดยไม่มีเหตุอันควร หากตรวจพบการกระทำผิด จะมีโทษทั้ง จำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายทันที
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทั้ง ปริมาณน้ำมันคงเหลือ ระบบการจำหน่าย และมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้มั่นใจว่าการจำหน่ายเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมกำชับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญ ได้แก่ ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน้ำมันโดยพลการ ห้ามกักตุนสินค้าเพื่อสร้างภาวะขาดแคลนเทียม และ ห้ามจำกัดการขายโดยไม่มีเหตุอันควร หากตรวจพบการกระทำผิด จะมีโทษทั้ง จำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายทันที