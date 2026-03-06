ไฟไหม้! โรงงานบรรจุทินเนอร์ เมืองแปดริ้ว จนท.เร่งควบคุมเพลิงแต่ยังสกัดไม่ได้

เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (6 มี.ค. 69) เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงโรงงานบรรจุทินเนอร์ ของ บริษัท คาร์โก้เคมีคอล จำกัด ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางความตกใจของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้สัญจรผ่านไปมา
เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ประกอบกิจการบรรจุสารทินเนอร์ลงปี๊บเพื่อจำหน่าย ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีและสารเคมีอันตราย ทำให้กระแสเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำกว่า 10 คัน จาก อบต.เกาะไร่, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์, เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียง ไประดมฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เนื่องจากสารเคมีที่เป็นเชื้อเพลิง ทำให้เพลิงลุกไหม้รุนแรงและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆ สลับกับมีลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างน่าหวาดเสียว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง หลังจากควบคุมเพลิงได้แล้ว
