แบงก์พาณิชย์ไทยทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลครบถ้วนพร้อมกันแล้ว

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตลอดช่วง 18 เดือน ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยแบงก์และอัตราดอกเบี้ยอื่นในระบบการเงินไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. สะท้อนกระบวนการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ลดลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ หลังการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ภายในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ และดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับใหม่มีผลครบถ้วนพร้อมกันแล้วใน ธ.พ. D-SIBs (สัดส่วนสินเชื่อรวมกันกว่า 84% ของระบบแบงก์ไทย) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา
