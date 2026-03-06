xs
ราคาทองครั้งที่ 28 ลง 100 บ. รูปพรรณขายออก 77,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 17.07 น. ครั้งที่ 28 ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 77,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,072.32 บาท