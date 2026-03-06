xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ -6.92 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 62,899.09 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (6 มี.ค.) ดัชนี set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,410.37 จุด ลดลง 6.92 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.49 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 62,899.09 ล้านบาท