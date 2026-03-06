สมาชิกอียูเห็นชอบห้ามใช้คำเกี่ยวข้องเนื้อสัตว์ ทำการตลาดอาหารจากพืช

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ว่า สมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) และสมาชิกรัฐสภายุโรป เห็นชอบห้ามใช้คำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ เช่น สเต๊ก และ เบคอน ในการทำการตลาดอาหารจากพืช แต่ยกเว้น เบอร์เกอร์ และ ไส้กรอก ที่ทำจากพืช
การตัดสินใจครั้งนี้ ถือเป็นชัยชนะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในยุโรป ซึ่งหลายคนโต้แย้งว่า อาหารจากพืชที่เลียนแบบเนื้อสัตว์ อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด และเป็นภัยคุกคามต่อภาคส่วนของพวกเขา ที่กำลังประสบปัญหาอยู่แล้ว
