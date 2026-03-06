ศาลปกครองเผยคดีเลือกตั้ง-ประชามติ มีประชาชนฟ้อง กกต.แล้ว 18 คดี

นายประวิตร บุญเทียม รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ ศาลปกครอง เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีเลือกตั้งและประชามติ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง ว่า ตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 ได้กำหนดอำนาจศาลที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งไว้หลายศาล ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม สำหรับเขตความรับผิดชอบของศาลปกครอง กฎหมายให้อำนาจพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นการดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง และไม่ใช่การใช้อำนาจตามรัฐธรรม โดยให้ฟ้องต่อศาลปกครองสุงสุด ส่วนการเพิกถอนการเลือกตั้ง หรือ เพิกถอนคุณสมบัติทั้งหลาย พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. 2561 ให้เป็นอำนาจของศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง
นายประวิตร กล่าวว่า คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ศาลปกครองรับเรื่องไว้พิจารณาขณะนี้ มีทั้งหมด 18 คดี ทั้งการฟ้องต่อศาลปกครองขั้นต้น และฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ในจำนวนนี้จำแนกเป็น 8 เรื่อง ได้แก่ คดีเกี่ยวกับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง คดีลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขตเลือกตั้ง 3 วัน คดีการใช้คำว่า “เห็นชอบ” ในทำประชามติ คดีบัตรเขย่ง คดียุบรวมหีบเลือกตั้งโดยมิชอบ คดีการจัดการเลือกตั้งไม่สุจริต คดีฟ้องว่า ทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีบัตรลงคะแนนประชามติ บังคับให้ประชาชนกาออกเสียง แค่เห็นชอบ กับไม่เห็นชอบ
