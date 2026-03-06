"ทรัมป์" เล็งคิวบาประเทศต่อไป หลังสงครามกับอิหร่านสิ้นสุดลง

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (6 มี.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อาจหันไปให้ความสนใจกับคิวบา ซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของรัฐบาลวอชิงตัน หลังสงครามกับอิหร่านสิ้นสุดลง
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวในงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบขาวว่า รัฐบาลวอชิงตันต้องการแก้ไขและทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อน แต่มันเป็นเรื่องของเวลา ก่อนที่จะกลับไปให้ความสนใจกับคิวบา พร้อมกับชื่นชมการทำงานของนายมาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐ
ทั้งนี้ รัฐบาลวอชิงตันดำเนินการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อคิวบา ส่งผลให้ปริมาณเชื้อเพลิงสำรองลดลงอย่างมาก หลังสหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันรายสำคัญของคิวบา
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวในงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบขาวว่า รัฐบาลวอชิงตันต้องการแก้ไขและทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อน แต่มันเป็นเรื่องของเวลา ก่อนที่จะกลับไปให้ความสนใจกับคิวบา พร้อมกับชื่นชมการทำงานของนายมาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐ
ทั้งนี้ รัฐบาลวอชิงตันดำเนินการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อคิวบา ส่งผลให้ปริมาณเชื้อเพลิงสำรองลดลงอย่างมาก หลังสหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันรายสำคัญของคิวบา