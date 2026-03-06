ข่าวปลอม อย่าแชร์! ระเบียบการใหม่ให้สิทธิ นร.ต่างด้าวข้ามแดนมาเรียนได้ ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ มีระเบียบการใหม่ให้สิทธินักเรียนต่างด้าวเดินทางข้ามแดนมาเรียนแบบเช้าไป - เย็นกลับได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุงระเบียบการรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนและให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม โดยประกาศฉบับล่าสุดได้ปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นให้สิทธิเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และตัดสิทธิกลุ่มที่เดินทางข้ามแดนแบบเช้าไป-เย็นกลับ ซึ่งสถานศึกษายังคงมีหน้าที่ดูแลเด็กที่พำนักในไทยให้เข้าสู่ระบบต่อไป
สำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ แต่ พำนักอยู่ในประเทศไทย สถานศึกษายังมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจัดทำเลขประจำตัว 13 หลัก หรือออก รหัสประจำตัวผู้เรียน (G Code) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวผู้เรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยืนยันว่าเด็กที่พำนักในไทยสามารถเข้ารับการศึกษาภาคบังคับได้ตามความสมัครใจ โดยรัฐมีหน้าที่จัดให้เฉกเช่นเดียวกับเด็กสัญชาติไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุงระเบียบการรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนและให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม โดยประกาศฉบับล่าสุดได้ปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นให้สิทธิเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และตัดสิทธิกลุ่มที่เดินทางข้ามแดนแบบเช้าไป-เย็นกลับ ซึ่งสถานศึกษายังคงมีหน้าที่ดูแลเด็กที่พำนักในไทยให้เข้าสู่ระบบต่อไป
สำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ แต่ พำนักอยู่ในประเทศไทย สถานศึกษายังมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจัดทำเลขประจำตัว 13 หลัก หรือออก รหัสประจำตัวผู้เรียน (G Code) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวผู้เรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยืนยันว่าเด็กที่พำนักในไทยสามารถเข้ารับการศึกษาภาคบังคับได้ตามความสมัครใจ โดยรัฐมีหน้าที่จัดให้เฉกเช่นเดียวกับเด็กสัญชาติไทย