ราคาทองครั้งที่ 20 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 77,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 15.29 น. ครั้งที่ 20 ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 77,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,163.28 บาท