สลช.เผยแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล - ทิศทางนโยบายของรัฐ

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า จากที่ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังพนักงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด สลช. รวมถึงการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.… ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ สลช.ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และทิศทางนโยบายของรัฐ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังพนักงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด และ สลช. ได้มีการพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น อาทิ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนากิจการลูกเสือไทย ความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เลขาธิการ สลช. และบทบาทหน้าที่ของ สลช. และสำนักงานลูกเสือจังหวัด รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง งบประมาณด้านการจ้างบุคลากรย้อนหลัง 5 ปี ปริมาณงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของการจัดทำโครงสร้างสำนักงานลูกเสือจังหวัด ผังอัตรากำลัง อัตรากำลังที่ยกฐานะเป็นพนักงาน งบประมาณที่เกี่ยวข้อง และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว
2. ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ สลช. กรณีหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเช่าใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ 3. ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.
