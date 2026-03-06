รอง ผบ.ตร.เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ รพ.นวุติสมเด็จย่า

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่ง เปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ
ในการนี้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานมิตร คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลตำรวจ คณะผู้บริหารตำรวจตระเวนชายแดน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรองรับการดูแลรักษาข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะกำลังพลสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) การเปิดบริการคลินิกตา และการเปิดบริการคลินิกผิวหนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษา ลดระยะเวลาการรอคอย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ในการนี้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานมิตร คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลตำรวจ คณะผู้บริหารตำรวจตระเวนชายแดน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรองรับการดูแลรักษาข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะกำลังพลสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) การเปิดบริการคลินิกตา และการเปิดบริการคลินิกผิวหนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษา ลดระยะเวลาการรอคอย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ