ราคาทองครั้งที่ 18 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 77,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง เวลา 14.36 น. ครั้งที่ 18 ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 77,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,163.28 บาท