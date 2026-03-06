ญี่ปุ่นเผย 2 พลเมืองในอิหร่านถูกควบคุมตัว ร้องปล่อยตัวทันที

นายโทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า มีพลเมืองญี่ปุ่นจำนวน 2 คน ถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทันที
ทั้งนี้ รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการปล่อยตัวโดยเร็ว โดยจะมีการติดต่อกับผู้ที่ถูกควบคุมตัว ครอบครัวของพวกเขา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ติดต่อกับบุคคลทั้ง 2 คน เพื่อยืนยันความปลอดภัยแล้ว แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว
