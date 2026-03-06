กทพ.แนะผู้ใช้ทางพิเศษวางแผนเดินทางล่วงหน้า มีสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ที่อิมแพ็คเมืองทอง 7 มี.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางพิเศษวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสู่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยใช้เส้นทางบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทองธานี ทางพิเศษศรีรัช ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 04.00 – 16.00 น. เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กำหนดจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น. ซึ่งจะมีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 13,895 คน ประกอบกับภายในพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการจัดกิจกรรมและงานอีเวนต์ในช่วงสุดสัปดาห์ คาดว่าจะส่งผลให้มีปริมาณรถยนต์เดินทางเข้าสู่เมืองทองธานีเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้การจราจรบริเวณโดยรอบ มีปริมาณรถสะสมหนาแน่นต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทองธานี
ทั้งนี้ กทพ.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ เมืองทองธานีทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อบริหารจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ กทพ.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และเจ้าหน้าที่ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการจัดเตรียมป้ายแนะนำเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจร
กทพ.ขอแนะนำทางลงเพิ่มเติมโดยผู้ใช้ทางพิเศษที่มุ่งหน้าสู่อิมแพค เมืองทองธานีสามารถใช้ทางลง ถนนแจ้งวัฒนะ หรือทางลงด่านฯ ศรีสมาน (ขาออก) แทนการลงที่ด่านฯ เมืองทอง หากพบว่ามีปริมาณรถสะสมบนทางพิเศษจำนวนมาก แล้วใช้เส้นทางพื้นราบวนกลับเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานี ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการเปิดช่องทางรองรับไว้แล้ว พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ใช้ทางพิเศษไปบริเวณดังกล่าว โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เผื่อเวลาในการเดินทาง และติดตามข่าวสารสภาพการจราจรอย่างใกล้ชิด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง