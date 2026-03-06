รมว.สธ.ถกติดตามความพร้อมดูแลสุขภาพคนไทยกลับจากเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลาง

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับการดูแลคนไทยจากเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลาง โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์ และให้สัมภาษณ์หลังประชุม ว่า รัฐบาลได้ตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ตะวันออกกลาง" (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์และประสานการช่วยเหลือคนไทยที่มีกว่า 100,000 คน โดยอยู่ในประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นจุดสำคัญกว่า 65,000 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กว่า 20,000 คน ซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับผ่านหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศบ้างแล้ว แต่กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ยังเป็นไปตามระบบปกติ
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่อยู่ในตะวันออกกลาง โดยประสานสถานทูตจัดระบบ Telemedicine นัดหมายพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเข้าระบบฐานข้อมูล สามารถดูแลต่อเนื่องเมื่อกลับถึงประเทศไทย และเปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียดจากสถานการณ์ กรณีที่มีการอพยพกลับ ได้จัดระบบคัดกรองสุขภาพในสนามบิน 5 แห่ง ได้แก่ สนามบินกองทัพอากาศ (บน.6) สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา และสนามบินหาดใหญ่ เพื่อคัดกรองโรคติดต่อที่สำคัญ อาทิ เมอร์ส ไข้เวสไนล์ เป็นต้น รวมถึงการเจ็บป่วยอื่นๆ และปัญหาสุขภาพจิต โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นหน่วยรับส่งต่อรักษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลตามภูมิลำเนา ติดตามดูแลในพื้นที่ สำหรับเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบ ทั้งนี้ อย. และองค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด