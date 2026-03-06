xs
ราคาทองคำครั้งที่ 17 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 77,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.00 น. ครั้งที่ 17 ลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 76,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,208.76 บาท