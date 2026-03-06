ผบ.ทบ.ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา นปอ.ครบรอบปีที่ 34

วันนี้ (6 มี.ค.) เวลา 07.00 น. พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา นปอ. ครบรอบปีที่ 33 โดยมี พลโท ไพบูลย์ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำกำลังพลของหน่วยประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและการบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับไป ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.)
สำหรับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้กำเนิดครั้งแรกในนามของ กรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน หรือ กรม ปตอ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ต่อมาได้มีการแก้ไขอัตราการจัดและเสริมสร้างหน่วยมาตามลำดับ จนกระทั่งในปี 2535 กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกขึ้น เมื่อ 6 มี.ค. 35 มีที่ตั้งถาวรอยู่ที่ ถ.เดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หน่วยจึงได้ยึดถือวันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มุ่งเน้นในการพัฒนาและเสริมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกและด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้กองทัพมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติการร่วมระหว่างสามเหล่าทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองภารกิจที่มีความหลากหลายเพื่อก้าวไปสู่การเป็น “หน่วยป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดิน ที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของกองทัพและประชาชน” ต่อไป