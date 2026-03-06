xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 7.01 จุด มูลค่าซื้อขาย 31,078.88 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,410.28 จุด ปรับลง 7.01 จุด หรือ 0.49% มูลค่าซื้อขาย 31,078.88 ล้านบาท