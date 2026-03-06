สธ.เผยไทยพบผู้ป่วยโรคสุกใสเพิ่มขึ้นช่วงต้นปี 10,560 ราย

วันนี้ (6 มี.ค.) นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล กองระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 มีนาคม 2569 พบผู้ป่วยโรคสุกใสสะสม 10,560 ราย และยังไม่พบผู้เสียชีวิต โดยมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 208 ราย (ร้อยละ 1.97) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มเด็กวัยเรียนมีอัตราป่วยสูงที่สุด ได้แก่ อายุ 5 – 9 ปี (76.40 ต่อแสนประชากร) รองลงมา อายุ 10 – 14 ปี (55.90 ต่อแสนประชากร) และอายุ 0 – 4 ปี (49.10 ต่อแสนประชากร) สะท้อนให้เห็นว่าการรวมกลุ่มของเด็กในสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ โรคสุกใสสามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม–เมษายน โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก
ในส่วนของเหตุการณ์กรณีพบผู้ป่วยโรคสุกใสเป็นกลุ่มก้อนล่าสุดในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรมควบคุมโรคและทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายสาธารณสุข สอบสวนโรคเบื้องต้นได้ผลยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น โรคสุกใส (Chickenpox) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster พบผู้ป่วยรวม 23 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยสงสัย 22 ราย และผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ร่วมกับผื่นและตุ่มน้ำใสกระจายตามร่างกายซึ่งเป็นลักษณะอาการจำเพาะของโรค ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน ขณะนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดอยู่ในระบบเฝ้าระวัง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การแยกผู้ป่วย การติดตามอาการผู้สัมผัส การทำความสะอาดสถานที่ และการสื่อสารข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องและยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เนื่องจากโรคสุกใสมีระยะฟักตัวประมาณ 10 – 21 วัน
ด้าน นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้โรคสุกใสส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่ผู้ป่วยควรหยุดเรียนหรือหยุดงาน และพักอยู่ที่บ้านจนกว่าตุ่มผื่นจะแห้งและตกสะเก็ดทั้งหมด เพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นและหายภายใน 1 – 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย เนื่องจากอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้
สำหรับวัคซีนป้องกันโรคสุกใส คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้พิจารณาจัดอยู่ในลำดับความสำคัญที่ 7 ของการนำวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 1 ปี และเด็กอายุ 4 – 6 ปี จำนวน 2 โดส การนำวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่ระบบมีศักยภาพในการลดภาระโรคและการระบาดในโรงเรียนในระยะยาว
กรมควบคุมโรคขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย หากมีไข้ร่วมกับผื่นหรือตุ่มน้ำใสตามร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น ทั้งนี้ ยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้ด้วยมาตรการสาธารณสุขที่เหมาะสม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422