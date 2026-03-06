xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 77,900 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.06 น. ครั้งที่ 11 ขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,360.36 บาท