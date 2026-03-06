xs
"ธรรมนัส"นำ สส.พรรคกล้าธรรม รายงานตัวต่อสภาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม นำ สส.พรรคกล้าธรรม รายงานตัวต่อสภาฯ ที่อาคารรัฐสภา