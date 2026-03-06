ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัยคนหางาน ตปท.ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

เพจตำรวจไซเบอร์ -บช.สอท. โพสต์ระบุว่า
เตือนภัย! คนหางานต่างประเทศ ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ!
ใครที่กำลังหาช่องทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น TikTok, Facebook หรือกลุ่มหางานต่างๆ ขอให้ระมัดระวังอย่างสูงสุด!
รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1.โพสต์ชวนเชื่อ: แฝงตัวมาเป็นนายจ้างหรือเอเจนซี่ โพสต์รับสมัครคนงานจำนวนมาก พร้อมเสนอรายได้ดี
2.หลอกให้สำรองจ่าย: เมื่อติดต่อไป จะอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต้อง "สำรองจ่ายก่อน" เช่น ค่าดำเนินการ, ค่าตรวจโรค, ค่าประกัน, ค่าเซ็นค้ำประกัน หรือค่าเอกสารต่างๆ
3.อ้างว่าได้คืนทีหลัง: มิจฉาชีพจะหว่านล้อมว่าเงินทั้งหมดจะได้คืนเมื่อเดินทางไปถึงที่หมาย
4.โอนแล้วหาย: เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปเรื่อยๆ สุดท้ายมิจฉาชีพจะตัดการติดต่อ บล็อกช่องทาง และเชิดเงินหนีทันที!
วิธีป้องกันตัวเอง
จำไว้เสมอ: "ไม่โอนก่อน = ไม่ถูกหลอก" การหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่มีการบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลเพื่อเป็นค่าดำเนินการล่วงหน้าในลักษณะนี้
ตรวจสอบให้ชัวร์: ก่อนตัดสินใจทำสัญญาหรือโอนเงินใดๆ ควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานกับ กรมการจัดหางาน (สายด่วน 1694) หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง
แจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง