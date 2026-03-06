กปภ.เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก รับมือฤดูแล้ง 2569

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2569 ภายหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ โดยกำชับ กปภ.ทุกสาขาทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด เพียงพอ และต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้ง
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและสภาวะอากาศแห้งแล้งในหลายพื้นที่ กปภ. ได้เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอย่างเป็นระบบ โดยกำชับ กปภ.ทุกสาขาทั่วประเทศปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด อาทิ การสำรวจและจัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำดิบ การบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำของประชาชน การควบคุมคุณภาพน้ำให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาของ กปภ. และบริหารจัดการจ่ายน้ำให้เหมาะสมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนน้ำประปาฟรีให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน กปภ. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยพัฒนา SCADA BOX อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบ คุณภาพน้ำ ระบบผลิตและจ่ายน้ำเข้าสู่แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบศูนย์รวม ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญซึ่งมีความต้องการใช้น้ำสูงในช่วงฤดูแล้ง กปภ. ได้พัฒนาโครงการ Smart Water Sandbox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำดิบที่มีจำกัด โดยใช้เทคโนโลยี IoT และ Digital Twin เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำแบบเรียลไทม์ สามารถเฝ้าระวังปริมาณและคุณภาพน้ำ ปัจจุบันมีการนำร่องดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กปภ.สาขาพัทยา กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.สาขาสมุย และ กปภ.สาขากระบี่ เพื่อเสริมเสถียรภาพระบบประปาและสนับสนุนการวางแผนใช้น้ำของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในอนาคต
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มว่า กปภ.จะติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำให้เพียงพอสำหรับทุกภาคส่วน หากพบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่ และ PWA Contact Center 1662 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง