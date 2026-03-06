อธิบดีกรมอุทยานฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ หน.ไฟป่าสลักพระ หลังถูกลอบยิงสาหัส

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ นายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขณะปฏิบัติหน้าที่
โดยในการนี้ อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้พูดคุยปลอบขวัญพร้อมเป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับอาการล่าสุดของนายวรุณ ทีมแพทย์ระบุว่าคนไข้ยังคงรู้สึกตัวดีแต่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในอวัยวะสำคัญ โดยกระสุนทำลายม้ามจนเสียหายหนักจำเป็นต้องผ่าตัดทิ้ง ทั้งยังทะลุผ่านกระเพาะอาหารไปถึงกระบังลมใต้ปอด ส่งผลให้มีเลือดออกในช่องท้องมากถึง 4 ลิตร ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยและควบคุมอาการในขั้นต้นแล้ว แม้จะยังไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย แต่ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะแพทย์ยืนยันว่าจะดำเนินการรักษาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นายวรุณ กลับมาปลอดภัย
นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังมีบรรยากาศแห่งความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจ โดยคุณพ่อนายวรุณ จันทร์สว่าง พร้อมด้วย อธิบดีกรมอุทยานฯ กลุ่มเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน อาทิ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้พร้อมใจกันเดินทางมาบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาและช่วยเหลือชีวิตของนายวรุณ ท่ามกลางกำลังใจที่ส่งต่อถึงกันอย่างล้นหลามจากเพื่อนร่วมอาชีพ