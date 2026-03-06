ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำผู้ร่วม UFI Asia-Pacific Conference 2026 วิ่งที่สวนเบญจสิริ

วันนี้ (6 มี.ค.) เวลา 06.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อม Chris Skeith OBE CEO สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) นำผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศกว่า 30 คน ร่วมกิจกรรม Morning Run ที่สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย
กิจกรรมนี้เปิดประสบการณ์ยามเช้าใจกลางกรุงเทพฯ ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง วิถีคนกรุงที่รักสุขภาพ และพื้นที่สีเขียวของเมือง สะท้อนภาพลักษณ์ กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ เป็นมิตร และพร้อมต้อนรับงานระดับโลก
การวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสการประชุม UFI Asia-Pacific Conference 2026 เวทีผู้นำอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าระดับโลก ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด
“The Best Exhibition Nation of ASEAN”
จัดวันที่ 5–6 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้ร่วมงานกว่า 300 คนจากทั่วโลก
ทั้งนี้ อุตสาหกรรม MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าปีนี้จะสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 201,451 ล้านบาท พร้อมตอกย้ำบทบาท กรุงเทพฯ ในฐานะฮับงานแสดงสินค้าและไมซ์ของอาเซียน