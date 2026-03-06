xs
ราคาทองคำครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 77,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.45 น. ครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,314.88 บาท