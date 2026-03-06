กรมสรรพากรเตือน ปชช.ระวังอีเมลปลอมแอบอ้างคืนภาษี

เพจกรมสรรพากร โพสต์ระบุว่า เตือนภัย อีเมลปลอมแอบอ้างคืนภาษี
มิจฉาชีพส่งอีเมลแอบอ้างเป็นกรมสรรพากร แจ้งว่ามีเงินคืนภาษี และให้กดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน
ข้อควรระวัง
• อย่ากดลิงก์ในอีเมลที่น่าสงสัย
• อย่ากรอกเลขบัตรประชาชน บัญชีธนาคาร หรือรหัสผ่านใด ๆ
• อย่าโอนเงินหรือทำธุรกรรมตามคำแนะนำในอีเมล
• หากไม่แน่ใจ ให้ลบทิ้งทันที
กรมสรรพากร ไม่มีนโยบายส่งอีเมลให้กดลิงก์เพื่อขอรับเงินคืนภาษี และไม่มีนโยบายให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านลิงก์ในอีเมลใดๆ
ช่องทางตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์:http://www.rd.go.th หรือโทร 1161
อย่าเชื่อ อย่าคลิก อย่ากรอก ตั้งสติ ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
มิจฉาชีพส่งอีเมลแอบอ้างเป็นกรมสรรพากร แจ้งว่ามีเงินคืนภาษี และให้กดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน
ข้อควรระวัง
• อย่ากดลิงก์ในอีเมลที่น่าสงสัย
• อย่ากรอกเลขบัตรประชาชน บัญชีธนาคาร หรือรหัสผ่านใด ๆ
• อย่าโอนเงินหรือทำธุรกรรมตามคำแนะนำในอีเมล
• หากไม่แน่ใจ ให้ลบทิ้งทันที
กรมสรรพากร ไม่มีนโยบายส่งอีเมลให้กดลิงก์เพื่อขอรับเงินคืนภาษี และไม่มีนโยบายให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านลิงก์ในอีเมลใดๆ
ช่องทางตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์:http://www.rd.go.th หรือโทร 1161
อย่าเชื่อ อย่าคลิก อย่ากรอก ตั้งสติ ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ