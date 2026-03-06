xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 10.58 จุด มูลค่าซื้อขาย 6,807.78 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,406.71 จุด ปรับลง 10.58 จุด หรือ 0.75% มูลค่าซื้อขาย 6,807.78 ล้านบาท