ก.ท่องเที่ยว จับมือภาคเอกชน ดูแล นทท.ตกค้างจากเหตุตะวันออกกลาง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากเหตุการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น ยกเว้นค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนด อนุญาตให้พำนักในไทยต่อได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน พร้อมทั้งประเมินผลกระทบและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบโดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วนได้ดังนี้
- สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) โทร. 1178
- สายด่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
- สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เป็นรายวันเพื่อเตรียมการรองรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่ดูแลนักท่องเที่ยวในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงยืดเยื้อต่อไป