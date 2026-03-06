xs
เปิดตลาดราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก 77,950 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.01 น. ครั้งที่ 1 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออก 77,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,405.84 บาท