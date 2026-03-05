บกปภ.ช.สั่งการทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนปี 2569

วันนี้ (5 มี.ค.) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประสานทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2569 โดยเน้นย้ำการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับการตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างสาธารณะ รวมถึงจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุ
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในปี พ.ศ. 2569 พายุฤดูร้อนจะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2569 โดยจะมีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วง และจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน รวมไปถึงอาจเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร รัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนในช่วงดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูฝนปี 2569 โดยด้านการเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ให้ตรวจตราความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า สิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นตามถนนริมทางหลวง สถานที่สาธารณะต่าง ๆ หากพบมีสภาพไม่ปลอดภัย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยเร็ว ตลอดจนให้เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งาน และสามารถออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และใช้กลไกหน่วยงานฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ ให้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง โดยตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของโรงเรือน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ในด้านการเผชิญเหตุให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายให้บูรณาการจัดทีมปฏิบัติการเร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร่งด่วน หากเป็นป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนต้น หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และในกรณีเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ และกำชับให้จังหวัดรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ต่อกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
“กรม ปภ. ได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 เขต เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับสนับสนุนการรับมือและช่วยเหลือเหตุพายุฤดูร้อน และให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนและขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ และประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายธีรพัฒน์ อธิบดี ปภ. กล่าว