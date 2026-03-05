กทม.ทดสอบการทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินของเมือง

วันนี้ (5 มี.ค.) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานคร (BMA Command Center) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศุภมิตร ลายทอง และนายชัชชญา ขำจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เตรียมความพร้อมในการทดสอบการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อทดสอบกระบวนการสั่งการ การประสานงาน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของ ศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานคร (BMA Command Center) แห่งใหม่ ณ อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์เมืองแบบบูรณาการในจุดเดียว
ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการฯ สามารถเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับน้ำในคลอง ข้อมูลสถานีสูบน้ำ และจุดเสี่ยงน้ำท่วม ผ่านระบบแดชบอร์ดเดียว ทำให้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนเผชิญเหตุ และบัญชาการเหตุการณ์ได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที โดยในส่วนของ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลด้านระบบระบายน้ำและสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจและการบริหารจัดการเหตุการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น