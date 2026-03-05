ผบ.ทบ.เข้าเยี่ยมติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจชายแดนไทย - กัมพูชา

พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา แพทย์ได้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยต่อกำลังพลที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง จึงได้มอบหมายให้แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ได้เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดและการปะทะ ได้แก่
อส.ทพ. อนันต์ เชื้อดวงผุย สังกัด กรมทหารพรานที่ 23, ส.อ. พรชัย บุญใส สังกัด ร.2 พัน.1, พ.ท. อิทธิพงศ์ กิจค้า สังกัด พัน.ซบร. กรม สน. พล.ร.11, และ พลฯ วันชัย รำไพพนา สังกัด ร.14 พัน.3
นอกจากนี้ ยังมีกำลังพลอีกหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดและสะเก็ดระเบิด อาทิ จ.ส.ต. สุจินต์ จิตกรียาน สังกัด ช.พัน.8, ส.อ. นิติธรรม ศรีคำแซง สังกัด ช.พัน.6, ส.อ. ธีรพล เพียขันที สังกัด กรมทหารพรานที่ 26, พลฯ นรินทร์ เงาไพร สังกัด ร.3 พัน.2 รวมทั้ง จ.ส.อ. วสันต์ เพชรสังหาร สังกัด ร.151 พัน.2 ซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น รวมทั้งกำลังพลอีกหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด กระดูกหัก และบาดแผลฉีกขาดตามร่างกาย โดยบางส่วนเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาทิ จ.ส.อ. ถาวร รวบรวม สังกัด ร.9 พัน.1 และจ.ส.อ. วรเชษฐ์ กองขุนชาติ ม.พัน 30
ในการนี้ กองทัพบกและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในฐานะหน่วยให้การรักษา จะดูแลและติดตามอาการของกำลังพลอย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลด้านสิทธิ สวัสดิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้กำลังพลสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง