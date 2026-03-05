นายกฯ หารือ กค.–คค.–พน.รับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง หลังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

วันนี้ (5 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการพลังงาน ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า
การหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ด้านพลังงาน และกำหนดมาตรการด้านพลังงาน โดยมีข้อสรุปดังนี้
-หากมีการนำน้ำมันจากพื้นที่นอกตะวันออกกลาง จะทำให้ปริมาณสำรองรวมเพิ่มเป็นประมาณ 95 วัน จากเดิม 65 วัน
-ระงับการส่งออกยกเว้นสำหรับ สปป.ลาว และเมียนมา เนื่องจากความเชื่อมโยงด้านพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
-ราคาน้ำมัน ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเป็นระยะเวลา 15 วัน น้ำมันเบนซินจะมีมาตรการช่วยเหลือบางส่วน
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณามาตรการอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผลกระทบต่อประเทศไทยน้อยที่สุด และติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีแผนเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันของประเทศ จึงขอยืนยันกับประชาชนว่าปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศยังคงเพียงพอ