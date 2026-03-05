รมว.ทส.สั่งเร่งช่วยเหลือ จนท.ถูกยิงที่กาญจนบุรี ล่าสุดจับตัวคนร้ายได้แล้ว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บว่า กรณีนายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณหัวสะพานโป่งปัด หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ขณะนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานโรงพยาบาลให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่ รวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก นายอรรถพล กล่าว
ทั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุดรายงานแจ้งเข้ามาว่าจับตัวคนร้ายได้แล้ว