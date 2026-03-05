ปตท.เผยปริมาณน้ำมันมีเพียงพอสำหรับการให้บริการ

PTT Station ขอเรียนแจ้งว่า ปริมาณน้ำมันยังคงมีเพียงพอสำหรับการให้บริการ โดยอยู่ระหว่างการทยอยขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านใช้น้ำมันอย่างเหมาะสมและประหยัด เพื่อให้สามารถให้บริการน้ำมันแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงในระยะยาว
พีทีที สเตชั่น มีความจำเป็นต้อง ปรับรูปแบบโปรโมชั่นบางรายการเป็นการชั่วคราว ได้แก่
• งดโปรโมชั่น เติมครบ 150 ลิตร รับเสื้อแขนยาวฟรี
• งดโปรโมชั่น เติมครบ 200 ลิตร รับส่วนลด 0.60 บาท/ลิตร
ทั้งนี้ การเติมน้ำมันสำหรับรถยนต์ทุกประเภท รวมถึงรถขนาดใหญ่ ยังคงให้บริการได้ตามปกติ
มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
พีทีที สเตชั่น ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ